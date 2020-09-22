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Başkan Zeybek’ten istifa eden AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı ile ilgili ilk yorum:

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 22.09.2020 23:56 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, dün istifasını açıklayan partisinin il başkanı Hüseyin Sezen’le ilgili olarak, “İşin açıkçası beklemiyordum ben.

Afyonkarahisar’ın AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, dün istifasını açıklayan partisinin il başkanı Hüseyin Sezen’le ilgili olarak, “İşin açıkçası beklemiyordum ben. Her daim yanındaydık, bundan sonra da yanındayız” dedi.
Başkan Zeybek, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından kentte maddi durumu kötü olan ailelerin çocuklarının EBA’da uygulamaya konulan canlı ders uygulamalarını takip edebilmeleri için başlatılan tablet ve televizyon uygulaması töreninde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.
Başkan Zeybek, bir gazetecinin "Dün AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti, bununla ilgili neler söylemek istersiniz?” sorusunu cevaplandırarak şunları söyledi:
“İşin açıkçası beklemiyordum ben çünkü geçtiğimiz hafta sonu Dinar ilçe kongremiz vardı. Kongreye birlikte katıldık ve böyle bir şey aklımızın ucunda yoktu. Kongrede teşkilat başkanımızın konuşmasında bazı şeyler sezdim. Kendisinden çok memnunduk, çalışmalarından çok memnunduk ve kendisinin konuşmasından sonra ben ‘caba bir şey mi var’ diye şüphelenmiştim ama kendisinden çok memnunduk. Zaten biz Hüseyin Sezen’in babasıyla siyaset yapmıştık. İnşallah bundan sonraki hayatında başarılar dilerim, çalışkan ve davaya inanan bir arkadaşımızdı. Her daim yanındaydık, bundan sonrada yanındayız.”
Başkan Zeybek, yeni il başkanı kim olur sorularını ise yanıtsız bırakarak kendisinin bir isim vermesinin doğru olmayacağını sözlerine ekledi.

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