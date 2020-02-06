Başkan Zolan: "2019’da 200 milyon TL borç ödedik"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2019 yılında 200 milyon TL borç ödendiğini belirterek, “Bütçemiz gelir anlamında yüzde 94, gider anlamında ise yüzde 93 oranında gerçekleşmiştir” dedi. Başkan Zolan gerçekleştirdiği basın toplantısında 2019 yılını değerlendirdi. Toplantıda 2019 yılında gerçekleştirilen alt yapı yatırımlarından bahseden Başkan Zolan, kent genelinde büyükşehir aracılığı ile özellikle alt yapı konusunda ciddi ve büyük yatırımları hayata geçirdiklerinden bahsetti. Açıklamalarında daha sonra 2019 yılında gerçekleştirilen bütçe ve harcama kalemlerine değinen Başkan Zolan, hedeflenilen bütçe ile harcama kaleminin neredeyse eşit düzeyde olduğunu ve bunun Türkiye açısından belediyeler anlamında örnek teşkil ettiğini vurguladı. Başkan Zolan, “Bütçe anlamında baktığımızda da yüzde olarak verilerimizde gerçekleşen rakamları gelir olarak büyük şehir bütçe tahminimizin gelir oranı yüzde 94 oranında gerçekleşmiştir ve gider olarak da yüzde 93 oranda gerçekleştirmişiz. Şunu net olarak söyleyeyim, bütçe anlamında veriler bazında baktığımızda yüzde 70’in üstü başarılıdır. Yüzde 90’ın üzerini gören çok çok azdır. O da muhteşem diyebileceğimiz bir sonuçtur yüzde 90’ın üzeri. Onun için Denizli Büyükşehir’in bütçeleri hem gelir anlamında hem de gider anlamında bir birlerine yakın oranda 93 ve 94 oranında gerçekleşmiştir” dedi.

“2019 yılında da su kanallarımız hız kesmeden yoluna devam etti”

Konuşmasında, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) aracılığı ile yapılan yatırımlardan da bahseden Başkan Zolan, bu anlamda özellikle su kaçaklarının önlenmesinde yani içme suyu hatları noktasında önemli yatırımları hayata geçirdiklerine değindi. Başkan Zolan, “DESKİ su kanallarımız için 2019 yılında da su kanallarımız hız kesmeden yoluna devam etti. Yine seçim yılı denmedi, daha seçimden yeni çıktık da denmedi. Yine ihtiyaç olan yerlere kazmaya ve ortalığı dağıtmaya devam ettik. Ama şunu söyleyeyim, bu şehrimizin geleceği açısından gerekli” diye konuştu.

“2019’da 200 milyonun üzerinde bir borç ödemesi yapıldı”

Açıklamalarında 2019 yılında belediye tarafından ödenen borç rakamının 200 milyon TL olduğunu dile getiren Başkan Zolan, “2019’da 200 milyonun üzerinde bir borç ödemesi yapıldı ve yatırımların gerçekleştirme oranı yüzde 40” ifadesini kullandı.

Başkan Zolan, bir basın mensubunun “Denizli’nin müzesi olacak mı?” sorusu üzerine “İnşallah Denizlimizin birden fazla müzesi olacak. En son il koordinasyon toplantısında var mıydınız bilmiyorum. İl koordinasyon toplantısında birincisi bu eski sanat okulunun, taş binaların olduğu alan, kültür bakanlığı tarafından projesi son noktaya geldi. Orası dışında şehir müzesi, kent müzesi düzenlenecek. Onu biz de takip ediyoruz. Bakanımızla görüştüğümüzde, ona noktada ilerliyoruz. Bir diğeri arkeoloji anlamında planlanan yerde aynı şekilde onunla ilgili de son proje detayları var. Onlar da çalışmaları bittiğinde İnşallah o iki müzemiz gerçekleşecek” dedi.

