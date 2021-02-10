Başkan Zolan’dan MHP’ye ziyaret

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, MHP Denizli İl Başkanı Ziya Gökalp ve yönetimini ziyaret etti. Zolan, “Ülkemize ve şehrimize, birlikte hizmet etmeye devam etmeyi Allah’ım bizlere nasip etsin” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, MHP Denizli İl Başkanı Ziya Gökalp ve yönetimini ziyaret etti. Görevine yeni başlayan İl Başkanı Gökalp ve yönetimini kutlayan Başkan Zolan, "Çok şükür birlikte milletin değerlerine, vatana, bayrağa, ezana sahip çıkma noktasında bir yürüyüşümüz oldu. Ülkemize ve şehrimize, birlikte hizmet etmeye devam etmeyi Allah’ım bizlere nasip etsin. İnsanlarımıza ayırt etmeden hizmet etme anlayışımız daim olsun inşallah" dedi. MHP’nin 52. kuruluş yıldönümünü kutlayarak, kurulduğu günden beri milletin değerleri ve ülkenin geleceği konusunda en üst düzeyde çalıştığını ifade eden Başkan Zolan, şunları kaydetti, "Kuruluştan bugüne emek veren gayret gösteren herkese şükranlarımızı sunuyor, başta Başbuğ Alparslan Türkeş olmak üzere hakkın rahmetine kavuşan herkesin mekanları cennet olsun inşallah” diye konuştu.