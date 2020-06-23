Başkan Zorluoğlu’ndan Avrasya Üniversitesi’ne ziyaret

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 10. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Avrasya Üniversitesi’ni ziyaret ederek Şana ve Yalıncak Kampüsleri’ni gezdi.

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Yıldız Başkan Zorluoğlu’nun üniversitelerini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, yeni fakültelerin açılabilmesi noktasında destek istedi.

Avrasya Üniversitesi’nin 10. kuruluş yıl dönümünü tebrik ettiğini belirten Başkan Zorluoğlu ise “Avrasya Üniversitesi, bölgemizin tek vakıf üniversitesi olarak insana yatırım yapan çok önemli bir kuruluş. 10 yıllık süre içerisinde kurumsallaşma, fiziki olanak, araç gereç, personel ve akademik kadro anlamında önemli mesafeler kateden, bizim de çok önem verdiğimiz bir kuruluşumuz Avrasya Üniversitesi. Avrupa’da yüksek lisans yapmış bir kişi olarak memnuniyetle ifade edebilirim ki, oradaki kampüslerden fiziki anlamda fazlası olan bir anlayışla inşa edilmiş. Ömer Bey başta olmak üzere emeği geçen herkese Trabzonumuza böyle yatırımlar kazandırdığı için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Genç bir üniversite olması nedeniyle akademik kadro ve yeni bölümler anlamında atılması gereken adımlar olduğunu da dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Üniversitemiz bölüm ve fakülte sayısı olarak genişleme yolunda. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Avrasya Üniversitemize diğer iki üniversitemizle aynı anlayışla yaklaşıyoruz. Şehrimize bu manada büyük yatırım yapan üniversitemize biz de destek olmak istiyoruz. Her alanda birlikte iş birliği yaparak güzel projelerle güzel şehrimize hizmet etmek arzusundayız. Avrasya Üniversitesi ve diğer üniversitelerimizin gelişmesi için atılacak her türlü adımda üniversitelerimizin yanındayız. İnşallah bizim görev yaptığımız süre içerisinde Avrasya Üniversitesi de şu ana kadar katettiği mesafeyi aşarak çok daha iyi noktalara gelir. Biz de üniversitemize destek olmaktan büyük bir mutluluk duyarız” diye konuştu.

Başkan Zorluoğlu’nun ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Yıldız ise “Başkanımıza ziyareti nedeniyle teşekkür ediyorum. 10. yılımızı kutlayacağız. Eksiklerimiz noktasında Başkanımızdan destek istedim. Fiziki olarak hiçbir eksiğimiz yok, fazlamız var. Sayın Başkanımızın ve Milletvekillerimizin desteği ile kurulmayan 6 fakültemizi de açarsak, 7 binlerde olan öğrenci sayımız 20 binlerin üzerine çıkacaktır. Bu da Trabzon’a ekonomik anlamda katkı anlamına gelmektedir. Avrasya’nın büyümesi Trabzon’un büyümesi demektir. Başkanımızın desteğini gönülden hissediyoruz” dedi.

