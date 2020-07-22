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Başkandan çocuklara sürpriz

ORDU HABERLERİ  | 22.07.2020 14:35 | Son Güncelleme

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’e “Aşkın abi, şehirde gezmek ve alışveriş yapmak istiyoruz” diye sosyal medya aracılığı mesaj atan çocuklar Başkan Tören’in sürpriziyle unutulmaz bir gün yaşadı.Geçtiğimiz günlerde Oğmaca Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Tören, burada çocuklarla sohbet ederken onlarla daha sık iletişime geçmek, çocukların isteklerini kolaylıkla iletmelerini sağlamak amacıyla çocuklarla birlikte 9-17 yaş grubuna yönelik olarak whtshap üzerinden ‘Çocuk İletişim Hattı’ kurdu.Kurulan grupta bir araya gelen çocuklar Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’e mesaj atarak ‘şehir merkezine gelerek alışveriş yapma’ isteklerini ilettiler.

Başkandan çocuklara sürpriz

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’e “Aşkın abi, şehirde gezmek ve alışveriş yapmak istiyoruz” diye sosyal medya aracılığı mesaj atan çocuklar Başkan Tören’in sürpriziyle unutulmaz bir gün yaşadı.
Geçtiğimiz günlerde Oğmaca Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Tören, burada çocuklarla sohbet ederken onlarla daha sık iletişime geçmek, çocukların isteklerini kolaylıkla iletmelerini sağlamak amacıyla çocuklarla birlikte 9-17 yaş grubuna yönelik olarak whtshap üzerinden ‘Çocuk İletişim Hattı’ kurdu.
Kurulan grupta bir araya gelen çocuklar Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’e mesaj atarak ‘şehir merkezine gelerek alışveriş yapma’ isteklerini ilettiler. Mesaja anında cevap veren Başkan Tören, çocukların isteklerini yerine getirme sözü verdi.
Başkan Tören yapılan yazışmanın ardından çocukların isteklerinin yerine getirilmesi amacıyla ekiplere talimat verdi. Bunun üzerine Oğmaca Mahallesi’ne giden ekipler çocukları evlerinden alarak şehir merkezine getirdi. Şehirde alış-verişe götürülen çocuklar hem alışveriş yaptı hem de gönüllerince eğlendi.
Alışverişin ardından Altınordu Belediyesi’ni ziyaret eden çocukları makamında ağırlayan Başkan Tören, Altınordu’nun aynı zamanda çocuk dostu bir şehir olduğunu ifade ederek, “Sizin isteklerinize kayıtsız kalmıyoruz. Bu şehir aynı zamanda çocuk dostu bir şehirdir. Sizin isteklerinizi, beklentilerinizi, huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir şekilde yaşamanız adına hepimiz sizin geleceğiniz için çalışıyoruz” dedi.

Başkandan çocuklara sürpriz

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