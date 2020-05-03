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Başkandan Falcao için transfer sözleri: Kapımız her zaman açık

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.05.2020 09:16 | Son Güncelleme

River Plate Başkanı Rodolfo D'onofrio, “Falcao ve Higuain ile hiç görüşmedik. Ancak burada her zaman hoş karşılanacaklar. Bizim kapılarımız onlara her zaman açık” dedi.

Hakkında birçok transfer haberi çıkan Galatasaray’ın Kolombiyalı forveti Falcao konusunda, ilk kulübü River Plate’den açıklama geldi. Başkan Rodolfo D’onofrio, "Size şunu dürüstçe söyleyebilirim ki Falcao veya Higuaín ile hiç görüşmedik. Ancak burada her zaman hoş karşılanacaklarını biliyorlar. Bizim kapılarımız onlara her zaman açıktır. Oyuncu veya teknik ekipte görevli olarak buraya dönebilirler" şeklinde konuştu.

Bütün bunlar yaşanırken, 'donbalon' sitesi, Falcao’nun yeniden River forması giyebileceğini iddia etti. Falcao’nun futbolu River Plate forması altında bırakmak istediği yazıldı.

FORMASI SATILDI

Bu arada, Kolombiya’daki koronavirüs salgınına karşı yapılan kampanyada Falcao’nun forması da satışa çıkarılmıştı. Forma satılırken, ne kadar ödendiği açıklanmadı. Ancak oldukça yüksek bir rakam karşılığında alıcı bulduğu öğrenildi.

EL ELE VERMELİYİZ

Öte yandan Radamel Falcao, ülkesi Kolombiya’nın ünlü isimlerini koronavirüs salgınına karşı bağış toplamak için bir araya getirdi. Tecrübeli futbolcu, "Daha iyi bir Kolombiya için el ele vermeliyiz" mesajını paylaştı.

(AKŞAM)


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