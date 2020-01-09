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  4. Başkandan öğrencilere jest

Başkandan öğrencilere jest

MANİSA HABERLERİ  | 09.01.2020 12:47 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın talimatıyla ilçede öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik yapılan projede öğrenciler 3.5 TL’ye akşam yemeği verilecek.Turgutlu Belediyesi tarafından başlatılan ‘Paylaştıkça Çoğalır, Paylaştıkça Aile Oluruz’ projesi ile üniversite öğrencilerine uygun fiyatlı yemek hizmeti başladı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın talimatıyla ilçede öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik yapılan projede öğrenciler 3.5 TL’ye akşam yemeği verilecek.
Turgutlu Belediyesi tarafından başlatılan ‘Paylaştıkça Çoğalır, Paylaştıkça Aile Oluruz’ projesi ile üniversite öğrencilerine uygun fiyatlı yemek hizmeti başladı. Proje kapsamında üniversite öğrencilerine Turgutlu Belediyesi işletmesi olan Koza Park Kafeterya’da 3.5 TL’ye tabldot yemek verilecek. Turgutlu Belediyesi Aşevinde hazırlanan yemekler hafta içi her gün Koza Park Kafeterya’da, 16.00 ile 18.00 saatleri arasında üniversite öğrencileri ile paylaşılacak.
Proje kapsamında ilk yemek dağıtımına katılan Turgutlu Belediye başkanı Çetin Akın “Turgutlu’yu sosyal belediyecilikle tanıştıracağımızın sözünü vermiştik. Birde öğrencilerimizle ilgili olarak maalesef son zamanlarda üzücü olaylar yaşandı. Bizde bununla ilgili kayıtsız kalamadık. Belediye başkan yardımcılarımızla, daire müdürlerimizle ne yapabileceğimizi tartıştık. Bunun sonunda da öğrencilerimizin akşam yemeğini karşılama konusunda karar aldık. Bundan sonra hafta için saat 16.00 ila 18.00 arasında öğrencilerimize Aşevide pişirdiğimiz günlük menüleri öğrencilerimize 3.5 TL ücretle servis edeceğiz” dedi.

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