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  4. Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’dan duygulandıran paylaşım

Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’dan duygulandıran paylaşım

18.01.2021 13:44 | Son Güncelleme:
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Tuzla’da ikamet eden Down Sendromlu Doğukan Canpolat.

Tuzla’da ikamet eden Down Sendromlu Doğukan Canpolat. Akranları sokakta kar topu oynarken onun mahallesine yeterince kar yağmadı. Pencere önünde dışarıya bakarak dua etmeye başladı. Doğukan’ın bu durumuma üzülen annesi o anları kameraya alarak sosyal medya hesabından Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’yı etiketleyerek paylaştı.
İstanbul’da beklenen kar yağışı İstanbul’un yüksek kesimlerinde etkili olurken, deniz seviyesine yakın yerlerde birikintisi oluşturmadı. Tuzla’da ikamet eden ve bu duruma çok üzülen Down Sendromlu Doğukan Canpolat, her gün cam kenarından dışarı bakarak kar yağması için Allah’a dua ederken, kar topu oynama isteğini dile getiriyordu. Bu durma çok üzülen Doğukan’ın annesi, o anlardan birini kameraya alarak sosyal medya hesabından Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’yı etiketleyerek paylaştı. Durumu fark eden Başkan Yazıcı, kar küreme ve yol açma çalışmaları için sahada bulunan ekiplere talimat vererek Doğukan’ın isteğini yerine getirmelerini istedi. Ekipler Tuzla ilçesinin yüksek rakımlı yerlerinden topladığı karları, kamyonlar ile Doğukan’ın evinin önüne getirdi. Kartopu yapan ekipler, Doğukan’a sürpriz yaptı. Doğukan’ın o anki mutluluğu kameralara saniye saniye yansıdı.
“Sizi çok seviyorum”
Sokağında bulunan çocuklarla ve kendisine kar getiren ekiplerle kartopu oynayan Doğukan Canpolat,” Sizi çok seviyorum. Tuzla Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. Herkes kendisine iyi baksın” dedi.
“Nasıl başladı? / nasıl bitti?”
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ise sosyal medya hesabından o anları Nasıl başladı? / Nasıl bitti? diye paylaştı.

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