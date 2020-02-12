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Başkanı Yetişkin’den kargo firmasına teşekkür

İZMİR HABERLERİ  | 12.02.2020 13:04 | Son Güncelleme

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, elektrikli araç ile kargo hizmetini sağlayan özel kargo şirketi yetkililerini ağırlayarak teşekkür etti.Seferihisar Belediyesi, 2009 yılında Cittaslow felsefesiyle başlattığı; doğasının, tarihsel kimliğinin, yerel lezzetlerinin, kültürlerinin korunduğu ve kent kimliğinin markalaştırıldığı bir kent modeli olma hayaliyle çalışmalarını sürdürüyor.

Başkanı Yetişkin’den kargo firmasına teşekkür

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, elektrikli araç ile kargo hizmetini sağlayan özel kargo şirketi yetkililerini ağırlayarak teşekkür etti.
Seferihisar Belediyesi, 2009 yılında Cittaslow felsefesiyle başlattığı; doğasının, tarihsel kimliğinin, yerel lezzetlerinin, kültürlerinin korunduğu ve kent kimliğinin markalaştırıldığı bir kent modeli olma hayaliyle çalışmalarını sürdürüyor. Paydaşlar arası diyalogların geliştirilmesi ve aradaki bağların güçlendirilmesi kapsamında Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, özel bir kargo firmasının Seferihisar şube müdürü Fikri Lanlan ve operasyon görevlisi Kübra Sayan ile makamında bir araya geldi. Firmanın başlattığı elektrikli araç ile kargo hizmetini sağladığı çalışma kapsamında şube müdürüne teşekkürlerini sunan İsmail Yetişkin, “2009 yılında üyesi olduğumuz Cittaslow ağı ile yerel kalkınma modelini geliştirmek ve yenilenebilir enerjiyi ilçemizde hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda şubenin elektrikli araç kullanarak ilçemizdeki karbon salınımını azaltmak üzere böyle bir çalışmayı hayata geçirmesinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Gerçekleşen ziyaret sonrası Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Fikri Lanlan ve Kübra Sayan’a teşekkür plaketini sundu.

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