YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Başkanlardan esnaf maske-mesafe uyarısı

Başkanlardan esnaf maske-mesafe uyarısı

MUĞLA HABERLERİ  | 12.08.2020 13:19 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınının tekrar artış gösterdiği son günlerde yetkililer vatandaşların daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Korona virüs salgınının tekrar artış gösterdiği son günlerde yetkililer vatandaşların daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Menteşe ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Başkanlar esnafla sohbet ederken, sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “1 Haziran itibariyle yeni normalleşme sürecine girildi. Pandemi dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam etmekte. Normalleşme sürecinde rehavete kapılmamamız gerekiyor. Üç kurala uyalım. Hijyen, maske ve sosyal mesafe. Kurallara uyduğumuz takdirde pandemisiz güzel günleri yeniden hep birlikte yaşayacağız" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

Tokat’ta arabalı sinemaya yoğun ilgi

Tokat’ta arabalı sinemaya yoğun ilgi

Mudanya 2. Kitap Günleri başlıyor

Mudanya 2. Kitap Günleri başlıyor

Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs toplantısı

Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs toplantısı

Ticari araçla çarpışan tramvay raydan çıktı: 2 yaralı

Ticari araçla çarpışan tramvay raydan çıktı: 2 yaralı

Muğla Namaz Vakitleri 12 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:43
Sabah
06:14
Öğle
13:17
İkindi
17:02
Akşam
20:10
Yatsı
21:34

Muğla Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Çarşamba

Çağlar Eczanesi
Merkez
Nizamoğlu Eczanesi
Merkez
Azim Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümbet Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bodrum'da Otelde Yangın

Bodrum'da Otelde Yangın

Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında

Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.