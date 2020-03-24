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Başkanlardan korona virüse karşı işbirliği kararı

MANİSA HABERLERİ  | 24.03.2020 15:32 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın ve Turgutlu Ticaret Borsası (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Temel ile korona virüs tedbirlerinin görüşüldüğü toplantıda bir araya geldi.Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan korona virüs salgınıyla ilgili Turgutlu’da yapılacak çalışmalar hakkında görüşmelerin yapıldığı toplantıda Başkan Çetin Akın, TUTSO Başkanı Faruk Aydın ve TBB Başkanı Selçuk Temel, korona virüs riskine karşı işbirliği ve dayanışma kararı aldılar.TUTSO ve TBB başkanları ile gerçekleşen toplantı hakkında bilgi veren Başkan Çetin Akın, “Turgutlumuzda faaliyetlerini yürüten iki önemli odanın yönetim kurulu başkanları Sayın Faruk Aydın ve Sayın Selçuk Temel ile bir toplantı yaptık.

Başkanlardan korona virüse karşı işbirliği kararı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın ve Turgutlu Ticaret Borsası (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Temel ile korona virüs tedbirlerinin görüşüldüğü toplantıda bir araya geldi.
Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan korona virüs salgınıyla ilgili Turgutlu’da yapılacak çalışmalar hakkında görüşmelerin yapıldığı toplantıda Başkan Çetin Akın, TUTSO Başkanı Faruk Aydın ve TBB Başkanı Selçuk Temel, korona virüs riskine karşı işbirliği ve dayanışma kararı aldılar.
TUTSO ve TBB başkanları ile gerçekleşen toplantı hakkında bilgi veren Başkan Çetin Akın, “Turgutlumuzda faaliyetlerini yürüten iki önemli odanın yönetim kurulu başkanları Sayın Faruk Aydın ve Sayın Selçuk Temel ile bir toplantı yaptık. Bu toplantımızın gündem maddesi ise tüm dünya ülkeleri ile birlikte ülkemizi de etkileyen Koronavirüs salgını oldu. Değerli başkanlarımızla birlikte bu salgının Turgutlu’muzu en az şekilde etkilemesi için üzerimize düşen çalışmalarda işbirliği ve dayanışma kararı aldık. Söz konusu bu salgını yenmek için hep birlikte var gücümüzle çalışacağız” dedi.
Başkanlar ayrıca toplantı sonunda 14 kuraldan biri olan güvenli mesafeyi de dikkate alarak toplu fotoğraf çekildi.

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