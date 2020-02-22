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Başkanlık Kupası’nı “Lozan” kazandı

İZMİR HABERLERİ  | 22.02.2020 10:43 | Son Güncelleme

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası Koşusunu, Hasan Hüseyin Temel’in sahibi olduğu “Lozan” isimli safkan kazandı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası Koşusu Şirinyer Hipodromunda düzenlendi.

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası Koşusunu, Hasan Hüseyin Temel’in sahibi olduğu “Lozan” isimli safkan kazandı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası Koşusu Şirinyer Hipodromunda düzenlendi. Koşuyu İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Türkiye Jokey Kulübü Asil Üyesi Serdar Pedükcoşkun ile Nazan Pedükcoşkun, Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Özcan Selik ve Şirinyer Hipodrom Müdürü Cenk İşkara da izledi.
Bin 400 metre kum pistte yapılan koşuyu Hasan Hüseyin Temel’in sahibi olduğu, Gökhan Kocakaya’nın jokeyliğini yaptığı “Lozan” isimli safkan kazandı. 4 İngiliz safkan atın mücadele ettiği koşuda “Aksakallı” ikinci, “Princess Di” üçüncü, “Kinowa” dördüncü oldu. Koşuyu kazanan atın sahibi Hasan Hüseyin Temel birincilik kupasını İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe’nin elinden aldı. “Lozan” sahibine birincilik ikramiyesi olarak 133 bin TL kazandırdı.

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