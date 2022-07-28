Başkent EDAŞ, Bartın'da elektrik şebekesi altyapı yatırımına başladı

Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Başkent EDAŞ), Bartın'a kesintisiz ve sürdürülebilir enerji sağlamayı amaçlayan 13 milyon lira değerindeki Bartın Kemerköprü Elektrik Dağıtım Tesisleri Yenileme Projesi'ni başlattı.

Başkent EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şehrin artan enerji talebini karşılamak amacıyla bu ay itibarıyla altyapı yatırımına başlandı.

Söz konusu projeyle enerji arz güvenliğini artırmanın yanında, şehrin gelecekteki yapılaşması dikkate alınarak elektrik şebekesinin kapasitesinin artırılması planlanıyor.

Bu kapsamda, projede mevcut havai şebekenin yeni yer altı hatlarıyla yenilenmesi ve kapasitenin artırılmasına ek olarak, orta gerilim seviyesi yükseltilerek şebeke verimliliği de artacak.

Ayrıca projede farklı noktalarda yapılacak kazıların uzunluğu 9 kilometreyi bulacak.

Yeni tesislerle bölgenin enerji hatları büyük oranda yer altına alınırken, toplamda 2 bin 350 metre yüksek gerilim kablosuna ek olarak 25 bin 158 metre alçak gerilim kablosu tesis edecek Başkent EDAŞ, 120 saha dağıtım kutusu ile 205 galvanizli LED armatürün montajını da tamamlayacak.

