YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkent EDAŞ, Bartın'da yılın ilk yarısındaki bakım çalışmalarını tamamladı

Başkent EDAŞ, Bartın'da yılın ilk yarısındaki bakım çalışmalarını tamamladı

12.08.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkent EDAŞ, Bartın'da yılın ilk yarısındaki bakım çalışmalarını tamamladı

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), Bartın'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında yılın ilk yarısında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Başkent EDAŞ Bartın'da koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

Başkent EDAŞ, Bartın'da hizmet verdiği 1484 trafo ve 7 bin 319 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus'ta 907 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 13 pano ile 16 trafo merkezini de elden geçirdi.

Başkent EDAŞ ekipleri, Bartın'da 6 kilometrelik yeni kablo döşedi, bölgede 191 yeni aydınlatma armatürü ile 11 panonun montajını da tamamladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakkari'de Eren Abluka-29 operasyonunda füze ele geçirildiHakkari'de Eren Abluka-29 operasyonunda füze ele geçirildi
Sakarya'da seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldüSakarya'da seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü
Doğuştan kalp hastası bebek 2,5 aylık yoğun bakım tedavisiyle hayata tutunduDoğuştan kalp hastası bebek 2,5 aylık yoğun bakım tedavisiyle hayata tutundu
Anahtar Kelimeler:
Başkent EDAŞ enerji

Ankara Namaz Vakitleri 12 Ağustos Cuma

İmsak
04:14
Sabah
05:50
Öğle
12:59
İkindi
16:48
Akşam
19:57
Yatsı
21:27
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu kadarı fazla! İğrenç akım mide bulandırdı

Bu kadarı fazla! İğrenç akım mide bulandırdı

Sakın çöpe atmayın! Akılalmaz faydaları var

Sakın çöpe atmayın! Akılalmaz faydaları var

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Bildiğiniz her şeyi unutun! Acıktığınızda yemek yerseniz...

Bildiğiniz her şeyi unutun! Acıktığınızda yemek yerseniz...

Kafanızdaki sesleri bastıramıyorsanız, görmezden gelin

Kafanızdaki sesleri bastıramıyorsanız, görmezden gelin

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.