Başkent EDAŞ, Bartın'da yılın ilk yarısındaki bakım çalışmalarını tamamladı

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), Bartın'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında yılın ilk yarısında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Başkent EDAŞ Bartın'da koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

Başkent EDAŞ, Bartın'da hizmet verdiği 1484 trafo ve 7 bin 319 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus'ta 907 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 13 pano ile 16 trafo merkezini de elden geçirdi.

Başkent EDAŞ ekipleri, Bartın'da 6 kilometrelik yeni kablo döşedi, bölgede 191 yeni aydınlatma armatürü ile 11 panonun montajını da tamamladı.

