Başkent EDAŞ, Kastamonu'da yılın ilk yarısındaki bakım çalışmalarını tamamladı

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), Kastamonu'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında yılın ilk yarısında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Başkent EDAŞ Kastamonu'da koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

Başkent EDAŞ, Kastamonu'da hizmet verdiği 4 bin 725 trafo ve 21 bin 625 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Merkez, Devrekani, Seydiler, Ağlı, Araç, İhsangazi, Çatalzeytin, Bozkurt, İnebolu, Abana, Doğanyurt, Taşköprü, Hanönü, Tosya, Cide, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı, Daday ve Küre ilçelerinde 2 bin 708 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 34 pano ile 16 trafo merkezini de elden geçirdi.

Başkent EDAŞ ekipleri, Kastamonu'da 30 kilometrelik yeni kablo döşedi, bölgede 161 yeni aydınlatma armatürü ile 44 adet pano ve 9 trafo merkezi montajını da tamamladı.

