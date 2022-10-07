YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkent EDAŞ planlı kesintileri 48 saat önceden duyuruyor

Başkent EDAŞ planlı kesintileri 48 saat önceden duyuruyor

07.10.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkent EDAŞ planlı kesintileri 48 saat önceden duyuruyor

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), zorunlu olan planlı kesintileri tüketicilerin mağduriyet yaşamaması adına 48 saat öncesinden duyuruyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Başkent EDAŞ, yatırım ve bakımlarını hayata geçirirken uyguladığı zorunlu planlı kesintilerin zamanlamasını ve toplam süresini tüketicilerin en az etkileneceği şekilde optimize ediyor ve tüm planlı kesintileri "Başkent EDAŞ" internet sitesi ve "Başkent 186 Mobil Uygulaması" üzerinden 48 saat önceden duyuruyor.

Başkent EDAŞ, Türkiye'de Ankara ile birlikte toplam 7 ilde 135 bin kilometreye yakın hat uzunluğu ve 35 bini aşkın trafo ile diğer unsurlardan oluşan dağıtım şebekesiyle 7,5 milyon elektrik tüketicisine hizmet sağlıyor.

Başkent EDAŞ "çok tehlikeli" olarak sınıflandırılan bu faaliyetlerini sürdürürken, saha çalışanlarının can güvenliği için hayati önem taşıyan planlı kesintilerde, kesinti süresini azami iş sağlığı ve güvenliği hassasiyetiyle belirliyor.

Öte yandan şirket, güvenlikten sağlığa, iletişimden iklimlendirmeye, önemi her geçen gün artan elektrik arzındaki kesintinin ve tüketici mağduriyetinin asgari düzeyde tutulması için çaba sarf ediyor.

Elektrik kullanıcıları ise, tüketim noktalarının ya da kontrol etmek istedikleri konumu harita üzerinde işaretleyerek veya adres girerek kesintileri anlık olarak takip edebiliyorlar.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İpsala Gümrük Kapısı'nda 108 kilogram eroin yakalandıİpsala Gümrük Kapısı'nda 108 kilogram eroin yakalandı
Adına kredi çekilen kişi dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduAdına kredi çekilen kişi dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu
ABD, FETÖ firarisi Kanter'in savunmasının alınması talebini reddettiABD, FETÖ firarisi Kanter'in savunmasının alınması talebini reddetti
Anahtar Kelimeler:
Başkent EDAŞ planlı kesinti

Ankara Namaz Vakitleri 7 Ekim Cuma

İmsak
05:21
Sabah
06:43
Öğle
12:42
İkindi
15:55
Akşam
18:30
Yatsı
19:47
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Öldü sanıldı morga götürüldü! “Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”

Öldü sanıldı morga götürüldü! “Ceset torbasından çıkmaya çalıştı”

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.