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Başkent EDAŞ yoğun yağış ve sel koşullarında çalışmalarını sürdürüyor

28.06.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkent EDAŞ yoğun yağış ve sel koşullarında çalışmalarını sürdürüyor

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), Kastamonu, Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta yoğun yağış ve selden etkilenen bölgelerdeki elektrik arzının devamı için çalışmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Başkent EDAŞ önceki hafta alınan meteoroloji tahminleri uyarınca tüm destek ekiplerini teyakkuza geçirdi ve kuzeydeki yüksek riskli bölgelere ekiplerin intikalini gerçekleştirdi.

Bölgedeki mevcut arıza onarım çalışanlarına ek olarak, şirketin hizmet sağladığı diğer illerdeki destek ekipleriyle birlikte afetle mücadele veren çalışan sayısı 1049'a, arazi aracı sayısı 505'e çıkarıldı.

Şirket, arıza kaynaklı oluşabilecek ek malzeme tedarikini de yol ve köprülerdeki olası hasara karşı önceden yaparak, hazırlıklarını afet öncesinde tamamladı.

Zorlu şartlarda, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini elden bırakmadan görevlerini yerine getiren ekipler, hem vatandaşların hem de sel ve etkileriyle mücadele eden kamu teşkilatlarının enerji ihtiyacını sağladı. Enerji hatlarının zarar gördüğü noktalara jeneratörler sevk edildi.

Dağlarda enerji hatlarının geçtiği ancak engebeli arazi ve sık ormanlar nedeniyle çalışanların ulaşmakta zorlandığı hatların kontrolü için, 8 insansız hava aracı operatörleri bölgede göreve başladı.

Bölgeye, arıza onarımı normalden uzun sürecek uzaktaki köy ve mahalleler için 100 kVA'lık 7 jeneratör, bölgesel arızların giderilmesi sürecinde kullanılmak üzere 42 portatif jeneratör bölgeye sevk edildi. Ayrıca 4 kepçe, ekiplerin ulaşımında kullanılan güzergahları temizledi.

Yağışla oluşan heyelanlar nedeniyle yıkılan direk ve şebeke unsurları hızlıca yenilenirken, yerleşim merkezlerinde yükselen su nedeniyle çarpılma riskine karşı tedbir amaçlı enerji kesintileri yapıldı. Su seviyesinin azalması ile riskin ortadan kalktığı noktalarda şebeke unsurları çamur ve molozdan temizlenerek, enerji güvenli şekilde sağlandı.

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