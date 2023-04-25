Başkent EDAŞ Zonguldak'ta bakım ve yatırımlarını sürdürüyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta söz konusu dönemde müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımıyla başarılı çalışmalara imza attı.

Başkent EDAŞ, kış koşullarının şebeke üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla Zonguldak'ta hizmet verdiği 3 bin 370 trafo ve 16 bin 318 kilometre uzunluğundaki hatta bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Zonguldak'ın Merkez, Kozlu, Kilimli, Devrek, Alaplı, Gökçebey, Çaycuma, Ereğli ilçelerinde 913 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 14 pano ile 8 trafo ve 14 dağıtım merkezi bakımını tamamladı. Ayrıca kentte 125 kilometrelik hattın bakımı yapıldı.

İldeki 413 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 13 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 707 yeni aydınlatma armatürü, 4 elektrik panosu ve 6 trafo merkezi montajını da tamamlandı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Başkent EDAŞ 2023 yılının ilk 3 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.​​​​​​​

