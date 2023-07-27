Başkent EDAŞ Zonguldak'taki yatırımlarını 2,5 katına çıkardı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zonguldak'ta artan enerji talebinin kesintisiz ve kaliteli olarak karşılanmasını amaçlayan Başkent EDAŞ, 65 milyon liralık bütçe ile 9 adet enerji nakil hattı yaparak yatırımlarını bir önceki yıla göre 2,5 katına çıkardı.

Bölgedeki ekonomik ömrünü tamamlamış enerji nakil hatlarının ve hatların bağlı olduğu dağıtım merkezlerini proje kapsamına alarak ağustos ayında projeye başlayan Başkent EDAŞ, 5 ayda ilgili projeyi tamamladı.

Şirket, geçen yıl aralıkta tamamlanan projeler ile sık sık arıza veren alçak gerilim ve yüksek gerilim hatlarını yer altına alırken, 9 enerji nakil hattı ve 6 dağıtım merkezini yeniledi. Daha çok kırsal dağıtım tesislerinde alt tesis olarak kullanılan 25 farklı kesici ölçü kabini (kök) ve modüler bina ile ring şebeke hattına alternatif besleme olanağı sağlayarak kaliteli ve kesintisiz enerjiye erişimi hedefledi.

İlgili projeler kapsamında Zonguldak'ta şebekelerin işletme kolaylığını amaçlayan Başkent EDAŞ, eski teknolojiye sahip 15.8 kilovoltluk işletme seviyesini kesinti sürelerinin azaltılması ve alternatif enerji sistemlerinin oluşturulması amacıyla 34.5 kilovolt seviyesine çıkardı.

Başkent EDAŞ, 2022 yatırımları kapsamında 367 adet faydalı ömrünü tamamlamış enerji nakil hattı direğini yenilerken, 98 adedinin direğini de demonte etti. Yaklaşık 310 bin metre yüksek gerilim hat iletkeni, 2000 metre alçak gerilim hat iletkeni, 6 adet kök bina ve 78 adet hücre kullandı.

Elektrik dağıtım altyapısı yatırımlarında saha çalışanlarının can güvenliği için yapılması zorunlu elektrik kesintileri şirket tarafından önceden planlanıyor. Müşterilerin olumsuz etkilenmemesi için söz konusu planlı kesintiler Başkent EDAŞ internet sitesi üzerinde 48 saat öncesinden duyuruluyor.

Öte yandan müşteriler, bu duyurulara Başkent EDAŞ Mobil 186 uygulaması ve 186 Çağrı Merkezi üzerinden mevcut ve gelecek planlı kesinti bilgilerine ulaşabiliyor.

