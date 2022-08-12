Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kuruldu

Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Dış Ticaret İstihbarat Merkezi açıldı.

Ankara Kalkınma Ajansından yapılan açıklamaya göre, Başkent OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi'nde firmalara, iş yapma potansiyeli yüksek ülkelere yönlendirme, doğru hedef pazar tespiti ve pazara girmeden önce yabancı firmalarla ilgili analiz ve araştırmalar yapabilme gibi konularda destek sağlanacak.

Merkez, bölgedeki firmaların ticari faaliyetlerinde söz konusu hamleleri yapabilmeleri için yol gösterici olacak. Bu sayede bölge firmalarının büyümesi, Ankara'nın ve ülkenin ihracat gelirlerinin artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında hazırlanan dış ticaret istihbarat portalı da www.ankaradisticaret.org adresi üzerinden firmaların kullanımına açıldı. Firmalar, buradan başvuru işlemlerini yapabilecek ve merkezde çalışan uzmanlar tüm işlemleri portal üzerinden sağlayacak.

Merkezin açılışı için yapılan törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, merkeze başvuran firmalar için en uygun pazarların belirlenmesi ve rekabet koşullarının analiz edilmesi amacıyla raporlar hazırlanacağını belirtti.

Başkent OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk de merkezin sağladığı bilgiler ışığında ihracatçıların, rakip firmalar ve müşterilerini daha iyi tanıyarak, faal oldukları pazarlara dair daha fazla bilgi sahibi olabileceğini aktardı.

