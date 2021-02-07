Başkent’in Çocukları Grubu ilk toplantısını yaptı

Ankara Kent Konseyi (AKK) Çocuk Hakları Derneği Başkanı Mine Gedik koordinatörlüğünde kurulan ’Başkent’in Çocukları Grubu’, ilk toplantısını çevrim içi gerçekleştirdi.

Ankara’ya değer katan her projeye Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte destek veren Ankara Kent Konseyi (AKK), eğitim projelerine öncelik veriyor. Ankara Büyükşehir Belediyesinin çocuklarla ilgili çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla kurulan, 8-16 yaş aralığında toplam 63 üyesi bulunan Başkent’in Çocukları Grubu, çevrim içi gerçekleştirdiği ilk toplantısında hayallerindeki başkenti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a anlattı. Yavaş, hem ülkenin hem de Başkent’in geleceği olan çocukların taleplerini dikkate aldığını söyledi. Tek tek çocukların taleplerini not alan ve kent yönetiminde olması gereken bu talepleri yerine getireceği sözünü veren Başkan Yavaş, çocukların hayallerini gerçekleştirmek için birçok yeni hizmeti hayata geçireceklerini açıkladı.

"Kent nüfusumuzun yüzde 25’ini çocuklarımız oluşturuyor"

Toplantıyı tertip edenlere teşekkürlerini ileten Başkan Yavaş, "Başkent Mobil ve Zoom üzerinden konuşarak herkesi dinleyebiliyoruz. Başkentimizde yaşayan çocuklarımızın kente karşı bağlılıklarını gördüm. Kentimizde 1 milyon 300 bin çocuğumuz var ve nüfusu yaklaşık 6 milyon üzerinden hesap ettiğimizde yüzde 25’ini çocuklarımız oluşturuyor. Katılımcıların taleplerini not aldım. Toplantı bittikten sonra bir kısmının şimdi, bir kısmının da pazartesi günü gerçekleştirilmesi için talimat vereceğim. Herkes evinin önünde spor yapmak, yeşillikler olsun istiyor. Bunun için kapsamlı bir çalışmamız var. Batıkent’te 2 ay sonra herkesin çok rahat şekilde spor yapabileceği büyük bir parkın yapımına başlıyoruz” ifadelerini kullandı.