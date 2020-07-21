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Başkent’in yeni itfaiye erleri belli oluyor

ANKARA HABERLERİ  | 21.07.2020 11:45 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen itfaiye eri alımı için sözlü ve uygulamalı sınav süreci başladı.

Başkent’in yeni itfaiye erleri belli oluyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen itfaiye eri alımı için sözlü ve uygulamalı sınav süreci başladı. 300 itfaiye erinin alınacağı sınavda bin 312 aday, 10 gün boyunca ter dökecek.
İtfaiye eri alımı için liyakat esasına göre gerçekleştirilen sözlü ve uygulamalı sınav süreci başladı. Sözlü mülakat ve fiziksel yeterlilik sınavına girmeye hak kazanan bin 312 itfaiye eri adayı, 10 gün boyunca ter dökecek. “İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği” ile “Sivil Savunma ve İtfaiyecilik” alanlarından mezun olan adayların katıldığı sınavda meslek lisesi mezunu 100, ön lisans mezunu 200 kişi olmak üzere toplam 300 itfaiye eri istihdam edilecek. Başvuru sonucuna göre 83’ü kadın, bin 229’u ise erkek aday Ankara Merkez İtfaiye İstasyonu’nda kurulan parkurda sosyal mesafe kuralına uyularak sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutuluyor.

Başkent’in yeni itfaiye erleri belli oluyor

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