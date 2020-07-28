YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkentte 2 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Başkentte 2 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı

ANKARA HABERLERİ  | 28.07.2020 00:24 | Son Güncelleme

Başkentte 2 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çubuk ilçesinde 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla Suriye uyruklu şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bugün saat 22.00 sıralarında ilimiz Çubuk ilçesinde bir vatandaşımızın kesici aletle, bir vatandaşımızın ise künt cisimle yaralandığı olayla ilgili olarak, şüpheli Suriye uyruklu A.U. suç aletleriyle yakalanarak gözaltına alınmış ve gerekli işlemler için İl Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilmiştir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Eniştesini kalbinden ve sırtında bıçakladı Korkunç olay! Eniştesini kalbinden ve sırtında bıçakladı
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Yüzmek için girdiği suda kolunu metal kesti

Yüzmek için girdiği suda kolunu metal kesti

YKS birincisi Çorum’dan

YKS birincisi Çorum’dan

Kaymakam Soysal göreve başladı

Kaymakam Soysal göreve başladı

Şehit er Mustafa Dağlı devrilen otobüse binmeden önce annesinden helallik istemiş

Şehit er Mustafa Dağlı devrilen otobüse binmeden önce annesinden helallik istemiş

Bahçede düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi

Bahçede düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi

Ankara Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
03:53
Sabah
05:37
Öğle
13:00
İkindi
16:54
Akşam
20:14
Yatsı
21:50

Ankara Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Beştepe Şen Eczanesi
Yenimahalle
Taurus Avm Eczanesi
Cankaya
Ferda Eczanesi
Yenimahalle
Yeşilevler Eczanesi
Yenimahalle
Zeki Eczanesi
Mamak
Müjde Eczanesi
Cankaya
Mimoza Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Sincan’a bir millet kıraathanesi daha

Sincan’a bir millet kıraathanesi daha

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ankara Büyükşehir Belediyesinden çevre dostu bir proje daha

Ankara Büyükşehir Belediyesinden çevre dostu bir proje daha

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.