YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkentte "Azerbaycan Evi" açıldı

Başkentte "Azerbaycan Evi" açıldı

28.06.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov: - "Biz aynı devlet, aynı millet, aynı medeniyetiz" - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren: - "Eminim ki 21. yüzyılın ikinci yarısı, 2050’li yıllardan sonra bambaşka bir Türk dünyası göreceğiz"

Azerbaycan Diaspora Komitesi tarafından ülkelerinin daha iyi tanıtılması amacıyla başkentte "Azerbaycan Evi" açıldı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği yakınında bulunan Azerbaycan Evi'nin açılış töreni kapsamında büyükelçilikteki Haydar Aliyev büstüne çelenk konuldu, ardından kurdele kesildi.

Törene, Azerbaycan Diaspora Komitesi Başkanı Fuad Muradov, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Şamil Ayrım ile çok sayıda davetli katıldı.

- Azerbaycan Evi'nin kapıları her bir Türk için açık

Kurdele kesim merasiminden sonra konuşan Azerbaycan Diaspora Komitesi Başkanı Muradov açılışı yapılan Azerbaycan Evi'nin kapılarının her bir Türk için açık olduğunu belirterek, "Çünkü biz aynı devlet, aynı millet, aynı medeniyetiz." ifadesini kullandı.

Dünyanın Karabağ Savaşı'ndan sonra Türkiye ve Azerbaycan'ın ilişkilerini konuştuğuna işaret eden Muradov, ancak Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa ketinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından imzalanan "Şuşa Beyannamesindeki kararların dünyaya büyük bir mesaj verdiğini söyledi.

Dünya genelinde son dönemde Türk-Azerbaycan ilişkilerine yönelik ilginin arttığını bununla birlikte olumsuz planları ve projeleri olduğuna işaret eden Muradov, diaspora olarak birlik, beraberlik sebat içinde söz konusu kötü niyetli planların gerçekleşmesine izin vermemeleri gerektiğini kaydetti.

Muradov Azerbaycan Evi'nin de Şuşa Beyannamesi gibi dünyaya büyük bir mesaj vereceğini aktararak, "Aşk olsun Azerbaycan halkına, aşk olsun Türk halkına, aşk olsun bizim devletlerimize." ifadelerini kullandı.

- Türkiye ve Azerbaycan arasındaki samimiyet diğer Türk ülkelerine sirayet ettirilmeli

YTB Başkanı Abdullah Eren de açılışı yapılan evin Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin geldiği noktanın görülmesi açısından çok önem taşıdığını kaydederek, Azerbaycan'ın Gence kentine gittiğinde ve Azerbaycan'dan Türkiye'ye burslu getirdiğimiz öğrencilerin yaptığı programlarda iki ülke arasındaki muhabbetin ne kadar derin olduğunu gördüğünü ifade etti.

"Dilimize pelesenk olmuş 'tek millet iki devlet düsturu' vardı. Fakat iki ülke arasındaki ilişiklerin son üç yıl içinde bu derece ilerleyeceğini bizler dahi tahmin edememiştik." diyen Eren Türkiye ve Azerbaycan arasındaki samimi ilişkinin Zengezur Koridoru üzerinden Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'a sirayet ettirilmesi gerektiğini ifade etti.

Eren şunları söyledi:

"Eminim ki 21. yüzyılın ikinci yarısı, 2050’li yıllardan sonra bambaşka bir Türk dünyası göreceğiz. Türkiye’de bu konuda farkındalık yıldan yıla artıyor. Biz de buna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bizler kendi faaliyet alanlarımızda buna yönelik çalışmalarımıza inşallah devam edeceğiz."

- Yurt dışındaki Türkler, Azerbaycan Türkleriyle benzer sorunlar yaşıyor

Türkiye'nin de yurt dışında çok büyük bir diasporasının bulunduğuna dikkati çeken Eren, yurt dışındaki Türklerin, Azerbaycan Türkleriyle benzer şekilde Ermenistan'ın kara propagandasına maruz kaldığını ve YTB ve Azerbaycan diasporasının bu konuda neler yapılabileceği konusunda görüşmelerde bulunduğunu dile getirdi.

Eren ayrıca 44 günlük Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan diasporasının dünya genelinde yaptığı gösterilere destek verdiklerini anımsatarak Şuşa Beyannamesine iki ülkenin diasporaları arasında iş birliğinin artırılması yönünde bir madde konulmasının kendilerine çok mutlu ettiğini aktardı.

Attar ise Azerbaycan'ın Türkiye’de daha iyi tanıtılabilmesi için bir Azerbaycan Evi'ne ihtiyacın olduğunu ve bu nedenle açıldığını kaydederek şunları söyledi:

"Türkiye'ye niçin Azerbaycan Evi gerekiyor? Çünkü bir milletiz, iki devletiz, birbirimize çok yakınız. Ben bunu şöyle ifade ediyorum: Diğer ülkelerde açılan Azerbaycan evlerinde biz evimizi tanıtıyoruz. Ama Türkiye'nin başkenti Ankara'da açtığımız Azerbaycan Evi'yle evimizi paylaşıyoruz. Dolayısıyla ortak paylaşım bizi daha güçlü, daha kuvvetli kılacaktır."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktüBikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü
Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin ve sportif direktör Baki Mercimek ile sözleşme imzaladıGençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin ve sportif direktör Baki Mercimek ile sözleşme imzaladı
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Türkiye

Ankara Namaz Vakitleri 28 Haziran Pazartesi

İmsak
03:20
Sabah
05:15
Öğle
12:57
İkindi
16:54
Akşam
20:28
Yatsı
22:15

Ankara Nöbetçi Eczaneler28 Haziran Pazartesi

Altınışık Eczanesi
Cankaya
Altınkan Eczanesi
Cankaya
Çankaya Eczanesi
Cankaya
Dilekcan Eczanesi
Cankaya
Kıvılcım Eczanesi
Cankaya
Koç Eczanesi
Cankaya
Lal Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kayseri'de bir öğrenci, kardeşinin sayesinde yetiştiği YKS'den mutlu ayrıldı

Kayseri'de bir öğrenci, kardeşinin sayesinde yetiştiği YKS'den mutlu ayrıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Göztepe'nin eski milli oyuncularından Ertan Öznur vefat etti

Göztepe'nin eski milli oyuncularından Ertan Öznur vefat etti

Bingöl'deki depremin ardından sahada hasar tespit çalışmaları sürüyor

Bingöl'deki depremin ardından sahada hasar tespit çalışmaları sürüyor

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini, AFAD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun gelmediğini, AFAD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.