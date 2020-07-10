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Başkentte banka soygunu

ANKARA HABERLERİ  | 10.07.2020 06:20 | Son Güncelleme

Çankaya'da bir banka şubesine giren kar maskeli soyguncular, bir kasayı alarak kaçtı - Güvenlik kamerası görüntülerine göre, kapıyı levye ile açan soyguncuların içeri girmeleri ile kasayı sürükleyerek araca yüklemeleri sadece 1 dakika sürdü - Soyguncuların kullandığı aracın da olaydan kısa sürede önce çalındığı ortaya çıktı

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir banka şubesine giren kar maskeli soyguncular, bir kasayı alarak kaçtı.

Dikmen Caddesi'nde bulunan bir özel bankaya ait alarm sisteminin devreye girmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bankaya ulaşan ekipler, kapının açık olduğunu ve giriş bölümündeki bazı yerlerin dağınık vaziyette olduğunu tespit etti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kapıyı levye ile açan kar maskeli 2 soyguncunun bir kasayı alarak kaçtığını belirledi.

Görüntülere göre, soyguncuların şubeye girmeleri ile kasayı sürükleyerek geldikleri araca yüklemeleri sadece 1 dakika sürdü.

Banka yetkilileri ile irtibata geçen ekipler, çalınan kasada bazı evraklar ile bankanın güvenlik görevlisine ait bir silahın bulunduğunu öğrendi.

Bu arada, soyguncuların kullandığı aracın da olaydan kısa süre önce Mürsel Uluç Mahallesi'nden çalındığı tespit edildi.

Polis ekipleri olayda kullanılan araç ile soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.

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