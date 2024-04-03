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Başkentte binlerce vatandaş Filistin için yürüdü

İHA İHA
03.04.2024 07:48
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Ankara Filistin Dayanışma Platformu ve beraberindeki diğer sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle düzenlenen yürüyüşe katılan binlerce vatandaş, Filistin’e destek için yürüdü.

Başkentte binlerce vatandaş Filistin için yürüdü

Ankara Filistin Dayanışma Platformu ve beraberindeki diğer sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle düzenlenen yürüyüşe binlerce vatandaş katıldı. İsrail’in Ramazan ayında devam eden saldırılarına tepki olarak düzenlenen yürüyüşte vatandaşlar, İsrail aleyhinde sloganlar atarak tekbir getirdi. Yürüyüşe İsrail’in saldırıları sonucu Gazze’de yaralanan 2 çocuk da tekerlekli sandalyeyle katılarak destek verdi. Teravih namazının ardından Kocatepe Camisi’nden yürüyüşe başlayan vatandaşlar Sıhhiye’ye kadar yürüdü ve basın açıklamasında bulundu.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu ve diğer sivil toplum kuruluşları adına açıklamalarda bulunan Alparslan Aydar, dün Şifa Hastanesi’nin tekrar bombalandığını belirtti. Aydar, Cenevre Uluslararası İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları Akademisi’nin, devlet dışı silahlı bir gruba katılmak maksadıyla ülkesini veya mutad meskenini terk eden; ideoloji, din veya etnik motivasyona sahip kişileri “yabancı savaşçı” olarak tanımladığının altını çizerek, “Dünyanın dört bir tarafından gelen ve Gazze’deki vahşete ortak olan binlerce İsrail yanlısı savaş suçlusu, Gazze’de işlenen katliama ortak oluyor ve dünya sadece seyrediyor. Oysa Müslümanlar mazlumların yanında savaşmak için Gazze’ye gitse batı dünyası tarafından anında terörist ilan edilecekler” ifadelerini kullandı.

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