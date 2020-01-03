Başkentte kontrolden çıkan otomobil binaya çarptı

Ankara'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil MOBESE direğine ve bir apartmanın giriş katındaki dairenin duvarına çarparak, bina ile kaldırım arasındaki boşlukta asılı kaldı. Hafif yaralanan sürücü, otomobilin ön camından çıkarak kurtuldu.

Çankaya'da Ali Can Bulut'un kullandığı 06 YCA 72 plakalı otomobil Esat Caddesi'nden Tunalı Hilmi Caddesi istikametine ters yönde ilerleyerek kavşak noktasından Kocatepe Camii istikametine döndü.

Bu sırada kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak önce Türksat'ın kablo TV şebekesine ait kutuya sonra da MOBESE direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil daha sonra bir apartmanın giriş katındaki dairenin duvarına çarparak, bina ile kaldırım arasındaki boşlukta asılı kaldı.

Kaza sonrası hafif şekilde yaralanan Bulut otomobilin ön camından dışarı çıkarak kurtuldu.

- Ev sahipleri gördüklerine inanamadı

Aracın çarptığı dairede oturan Tarkan Özvardar ve ailesi büyük bir gürültüyle uyanarak şok yaşadı. Dışarı bakmak için pencereye koşan aile bireyleri binaya çarpan otomobille yüz yüze geldi.