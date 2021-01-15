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Başkent’te parklar, depolanacak yağmur suları ile sulanacak

15.01.2021 10:31 | Son Güncelleme:
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Başkent’teki park ve bahçeler ile rekreasyon alanları artık depolama sisteminin kurulmasıyla yağmur ve yüzey sularıyla sulanacak.Sosyal medya hesapları üzerinden Başkentlilere yeni alternatif sulama yöntemini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Başkan Yavaş, “Yağmur ve yüzey sularını depolayarak sulamada kullanmaya başlıyoruz.

Başkent’teki park ve bahçeler ile rekreasyon alanları artık depolama sisteminin kurulmasıyla yağmur ve yüzey sularıyla sulanacak.
Sosyal medya hesapları üzerinden Başkentlilere yeni alternatif sulama yöntemini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Başkan Yavaş, “Yağmur ve yüzey sularını depolayarak sulamada kullanmaya başlıyoruz. Depolama sistemlerimiz ilk etapta kentimizdeki 40 rekreasyon ve park alanında olacak. Kuraklıkla mücadele kapsamında tasarruf odaklı ve israfın önüne geçen projelerimizi sürdüreceğiz” dedi.
İklim değişikliği eylem planı çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, kuraklıkla mücadele konusunda da çalışmalarına hız verdi. Tüm Türkiye’ye örnek olacak yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanan Başkan Yavaş, yağmur ve yüzey sularının depolanması için Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Daire Başkanlığını görevlendirdi. Bu kapsamda rekreasyon ve park alanlarına su depoları kurularak, yağmur ve yüzey suları depolanacak. Başkent’teki yeşil alanları depolanan bu sularla sulayarak su tüketimini en aza indirmeyi ve maliyetleri düşürmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ilk etapta mevcut 40 parkta depolama sistemi kuracak.
Yeni yapılacak parklarda da depolama sistemlerinin kurulacağını açıklayan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:
“Öncelikle iklim değişikliği ile ilgili şube müdürlüğümüzü kurduk. Çok çeşitli tedbir ve önlemler aldık. Bunlardan bir tanesi mevcut ve yeni parklarımızda yağan yağmur sularının, yüzey sularının mutlak suretle yağışın olduğu zamanlarda depolanması. Bu yağmur ve yüzey sularını bütün parklarımızda depoladığımız takdirde yüksek rakamlara tekabül edecektir. Depoladığımız bu suları parklarımızda kullanarak buradaki opsiyonu yazın evlerimizde kullanacağımız suların sigortası olarak devreye sokacağız. Aynı zamanda bu proje park maliyetlerimizi de büyük ölçüde azalacaktır.”
Parkların fiziksel şartlarına göre çeşitli depo ve depolama sistemleri hazırladıklarını belirten Güldaş, “Kuraklık bir numaralı gündemimiz, hepimize çok büyük görevler düşüyor. Biz de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz” dedi.

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