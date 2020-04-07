YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkentte salgına rağmen faaliyetini sürdüren kahvehane mühürlendi

Başkentte salgına rağmen faaliyetini sürdüren kahvehane mühürlendi

ANKARA HABERLERİ  | 07.04.2020 11:01 | Son Güncelleme

Başkentte salgına rağmen faaliyetini sürdüren kahvehane mühürlendi

Başkentte polis ekipleri, koronavirüs sebebiyle alınan kapatma kararına uymayan kahvehaneye baskın düzenledi.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dünyayı tehdit etmeye devam eden yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) vatandaşları korumak ve yayılmasını engellemek için İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye uyulması yönündeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Demetevler Mahallesi 357'nci Cadde'de bulunan bir kahvehanenin açık olduğunu belirledi.

Ekiplerin düzenlediği baskında, koronavirüs sebebiyle çıkarılan yasağa uymayarak, kahvehaneyi açan iş yeri sahibine 3 bin 150 lira ve içeride bulunanlara toplamda 2 bin 352 lira ceza kesildi.

Kahvehane Yenimahalle Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İspanya'dan sevindiren haber! 88 yaşındaki çift koronavirüsü yendi İspanya'dan sevindiren haber! 88 yaşındaki çift koronavirüsü yendi
Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladıSoylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Kahvehane Kovid-19 Salgına rağmen faaliyetini sürdüren kahvehane mühürlendi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Denizli Valiliği, CHP Sözcüsü Öztrak'ın iddialarını yalanladı:

Denizli Valiliği, CHP Sözcüsü Öztrak'ın iddialarını yalanladı:

Başkan Ataç’tan berat kandili mesajı

Başkan Ataç’tan berat kandili mesajı

Kahramanmaraş'ta küçük kızıyla ata binen babaya idari para cezası

Kahramanmaraş'ta küçük kızıyla ata binen babaya idari para cezası

Türkeli’de 6 katlı binanın çatısında yangın

Türkeli’de 6 katlı binanın çatısında yangın

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Malatya Büyükşehir’den sosyal mesafe çalışması

Malatya Büyükşehir’den sosyal mesafe çalışması

Ankara Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
04:49
Sabah
06:16
Öğle
12:56
İkindi
16:33
Akşam
19:26
Yatsı
20:47

Ankara Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Ersoy Eczanesi
Yenimahalle
Sevilay Eczanesi
Cankaya
Sibel Çam Eczanesi
Yenimahalle
Tuğçe Eczanesi
Mamak
Kardeşler Eczanesi
Cankaya
Alara Eczanesi
Kizilay
Linda Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Minik öğrencilerden büyüklere ‘‘Evinde Kal’’ mesajı

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti

Yargıtay Başkanı Cirit'ten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.