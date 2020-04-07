Başkentte salgına rağmen faaliyetini sürdüren kahvehane mühürlendi

Başkentte polis ekipleri, koronavirüs sebebiyle alınan kapatma kararına uymayan kahvehaneye baskın düzenledi.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dünyayı tehdit etmeye devam eden yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) vatandaşları korumak ve yayılmasını engellemek için İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye uyulması yönündeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Demetevler Mahallesi 357'nci Cadde'de bulunan bir kahvehanenin açık olduğunu belirledi.

Ekiplerin düzenlediği baskında, koronavirüs sebebiyle çıkarılan yasağa uymayarak, kahvehaneyi açan iş yeri sahibine 3 bin 150 lira ve içeride bulunanlara toplamda 2 bin 352 lira ceza kesildi.

Kahvehane Yenimahalle Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

