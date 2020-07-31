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Başkentte şehit aileleri bayramın ilk günü kabristanda dua okudu

ANKARA HABERLERİ  | 31.07.2020 11:37 | Son Güncelleme

Başkentte şehit aileleri bayramın ilk günü kabristanda dua okudu

Başkentte Kurban Bayramı'nın ilk günü şehitliklerde duygu dolu anlar yaşandı, şehit aileleri, yakınlarının kabri başında dua etti.

Cebeci Şehitliği'nde Kurban Bayramı nedeniyle ziyaretlerde yoğunluk yaşandı. Şehit aileleri, yakınlarının kabri başında Kur'an okudu, dua etti, hüzünlü anlar yaşandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2009'da oğlu Piyade Uzman Çavuş Salih Akyürek'i şehit veren Şuayip Akyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duygulu olduklarını ancak yine de "Vatan sağ olsun" dediklerini söyledi.

Her bayram aynı hüznü yaşadıklarını belirten Akyürek, "Her bayram geliyoruz. Onlar bize geleceğine biz onlara geliyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Oğlu Jandarma Uzman Çavuş Özgür Kara'yı 2016'da Van Gürpınar'da şehit veren Sadık Kara da oğlunun, çatışmada nasıl hayatını kaybettiğini anlattı.

Her bayram oğlunun mezarı başına geldiklerini ve dua okuduklarını aktaran Kara, ellerinden başka bir şey gelmediğini ifade etti. Sadık Kara, şunları kaydetti:

"Allah'ın takdiri. Cenab-ı Allah'ım onun alnına da bunu yazmış. Ne yapalım, buna da şükür. Başka bir ölüm de olabilirdi ama ne mutlu, şehitlik her insana nasip olmaz. Peygamberimizden sonra geliyorlar, peygamberimizin komşusu."

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