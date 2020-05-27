YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle caddeler hareketlendi

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle caddeler hareketlendi

ANKARA HABERLERİ  | 27.05.2020 00:57 | Son Güncelleme

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle caddeler hareketlendi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Ankara'nın işlek cadde ve sokaklarında hareketlilik başladı.

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında 23 Mayıs'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bu gece yarısı sona erdi.

Kısıtlamanın sona ermesiyle şehrin işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Ulus ve Sıhhiye Meydanları başta olmak üzere ana cadde ve sokaklarda, araç yoğunluğu görüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpekler aç kalmasın diye yapmış! Gören şaşıp kaldı Köpekler aç kalmasın diye yapmış! Gören şaşıp kaldı
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara Namaz Vakitleri 27 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:28
Sabah
05:17
Öğle
12:51
İkindi
16:47
Akşam
20:14
Yatsı
21:56

Ankara Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Çarşamba

Laçin Eczanesi
Cankaya
Berk Eczanesi
Cankaya
Aylin Eczanesi
Cankaya
Özercan Eczanesi
Yenimahalle
Ruşen Eczanesi
Yenimahalle
Birinci Eczanesi
Yenimahalle
Çankırı Eczanesi
Mamak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı"

Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı anlattı"

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

“Başkent Market” açıldı

“Başkent Market” açıldı

Baskına giden polise oral seks teklifi

Baskına giden polise oral seks teklifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.