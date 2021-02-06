YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkentte sokaklar sessizliğe büründü

Başkentte sokaklar sessizliğe büründü

06.02.2021 11:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kovid-19 tedbirleri kapsamında dün akşam saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların genelinin uyduğu görüldü

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Ankara sakin bir gün geçiriyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ülke genelinde dün akşam saat 21.00'de başlayıp pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ankara'da cadde, meydan, sokaklar ile tarihi alanlarda sessizlik hakim oldu.

Kısıtlama doğrultusunda ana caddeler başta olmak üzere, tüm noktalarda denetimlerini sürdüren polis ekipleri, araçlardaki kişilerin maske ve araç içi mesafe kurallarına uyup uymadığını ve izin belgelerini tek tek kontrol etti.

Kısıtlamadan muaf olmadığı halde dışarda olduğu tespit edilenler hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Yayaların alışveriş merkezlerinden ihtiyaçlarını temin ettiği, evcil hayvan sahiplerinin köpeklerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dışarda oldukları ve kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulduğu görüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyon görülen illerde yeni tedbirler olabilirProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyon görülen illerde yeni tedbirler olabilir
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

Ankara Namaz Vakitleri 6 Şubat Cumartesi

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
13:08
İkindi
15:54
Akşam
18:20
Yatsı
19:40

Ankara Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Cumartesi

Anıt Eczanesi
Cankaya
Asya Eczanesi
Cankaya
Aydınlar Eczanesi
Cankaya
Ayrancı Eczanesi
Cankaya
Ayşen Eczanesi
Cankaya
Beyazgül Eczanesi
Cankaya
Bilir Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Diğer Haberler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Kocaeli'de annesinden şiddet gören çocuğa ilişkin açıklama:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Kocaeli'de annesinden şiddet gören çocuğa ilişkin açıklama:

Olimpik ve paralimpik sporcuların yetiştirilmesiyle ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı

Olimpik ve paralimpik sporcuların yetiştirilmesiyle ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı

ASKİ E-spor Kadın Zula Takımı bu yıl da iddialı

ASKİ E-spor Kadın Zula Takımı bu yıl da iddialı

Yurt dışındaki Türk gençleri YTB'nin "Telve" dergisinde hikayelerini kaleme alıyor

Yurt dışındaki Türk gençleri YTB'nin "Telve" dergisinde hikayelerini kaleme alıyor

Yurt dışındaki Türk gençleri YTB'nin "Telve" dergisinde hikayelerini kaleme alıyor

Yurt dışındaki Türk gençleri YTB'nin "Telve" dergisinde hikayelerini kaleme alıyor

Mamak Belediyesinde, minik şefler mutfakta

Mamak Belediyesinde, minik şefler mutfakta

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.