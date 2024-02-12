YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkentte tekerler, epilepsi hastalığına dikkat çekmek için döndü

Başkentte tekerler, epilepsi hastalığına dikkat çekmek için döndü

İHA İHA
12.02.2024 15:47 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Dünya Epilepsi Günü’nde Epilepsi ve Yaşam Derneği ‘Epilepsililer İçin Pedal Çevir’ sloganıyla etkinlik düzenledi.

Epilepsiye dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak için düzenlenen etkinliğe, sivil toplum kuruluşları, dernekler, gönüllüler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Klasik araçlar, motosikletler ve bisikletlerden oluşan kortej 1’inci Meclis’ten Anıtkabir’e kadar olan güzergâha kadar teker döndürdü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi toplum sağlığını korumak amacıyla yapılan farkındalık etkinliklerine destek olmaya devam ediyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Dünya Epilepsi Günü’nde Epilepsi Yaşam ve Derneği iş birliğiyle Epilepsililer İçin Pedal Çevir sloganıyla klasik araçların, motosikletlerin ve bisikletlerin katılımıyla bir etkinlik düzenlendi.

TEKERLER EPİLEPSİYE KARŞI DÖNDÜ

Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen epilepsi hastalığına dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak için düzenlenen etkinliğe sivil toplum kuruluşları, dernekler, gönüllüler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Renkli ve eğlenceli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte; katılımcılar 1’inci Meclis’ten Anıtkabir’e kadar olan güzergâh boyunca teker döndürdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Mustafa Can gerçekleştirilen etkinlik hakkında şu bilgileri verdi:
“ABB olarak halk sağlığı alanında farkındalık çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Birçok STK, dernek ve Ankara Kent Konseyi ile bir kortej oluşturduk. Bu etkinliğimizde Dünya Epilepsi Günü nedeniyle, epilepsi hastaları ve aileleri için farkındalık oluşturmak, epilepsi hastalarımızın toplum içinde var olduğuna ve yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için bu etkinliği planladık.”

RENKLİ ETKİNLİK BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

7’den 70’e yoğun bir katılım ile oluşturulan kortej ilerlediği güzergahta Başkentlilerden büyük bir ilgi gördü. Anıt Park’ta son bulan etkinlikte; epilepsi hastalığın sadece bir tıbbi sorun olmadığı, aynı zamanda toplumsal bir mesele olduğu vurgulanarak, epilepsi hakkında yanlış bilgilerin düzeltmesi gerektiği ve bu hastalığa sahip bireylerin desteklenmesinin önemine vurgu yapıldı.
Epilepsi ve Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öztürk, “Bu konuda ilk kez destek alan bir kurumuz. Aynı anda hem Ankara Büyükşehir Belediyesi hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi destek verdi. Ankara Valiliği ’de izin konusunda destek verdi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ama Ankara Büyükşehir Belediyesi çok daha farklı sadece etkinliği duyurmakla kalmadı, diğer etkinliklerimize de destek verdi. O yüzden Ankara Büyükşehir Belediyesi bize bu konuda destek veren kurum oldu. Sevgiyle tüm çalışanları kucaklıyorum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kastamonu’da silah operasyonu: 3 gözaltıKastamonu’da silah operasyonu: 3 gözaltı
İBB Başkanı İmamoğlu'na partisinin aday tanıtım programında tepki gösterildiİBB Başkanı İmamoğlu'na partisinin aday tanıtım programında tepki gösterildi
Manisa’da 35 bin ton arıtma çamuru bertaraf edildiManisa’da 35 bin ton arıtma çamuru bertaraf edildi
Anahtar Kelimeler:
Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 13 Şubat Salı

İmsak
06:14
Sabah
07:38
Öğle
13:08
İkindi
16:00
Akşam
18:28
Yatsı
19:47

Ankara Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Salı

Cankara eczanesi
Haymana
Kayiran eczanesi
Ayas
Ali riza eczanesi
Mamak
Övgü eczanesi
Cankaya
Alptekin eczanesi
Kecioren
Kivanç eczanesi
Cankaya
Yilmaz eczanesi
Elmadag
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.