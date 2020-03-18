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Başkent’te Tıp Bayramı 5 gün süren etkinlikle kutlandı

ADANA HABERLERİ  | 18.03.2020 10:16 | Son Güncelleme

14 Mart Tıp Bayramı Başkent Üniversitesi Adana Dr.

Başkent’te Tıp Bayramı 5 gün süren etkinlikle kutlandı

14 Mart Tıp Bayramı Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bir dizi etkinlikler ile kutladı.
Kışla Yerleşkesi’ndeki etkinliklerin ilk gününde Başkent Fotoğraf ve Sinema Kulübü tarafından karma fotoğraf sergisi düzenlendi. Sergide ayrıca Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde, 2019 yılında doçentliğe yükselen doktorlara hediyeleri verildi.
Açılışta konuşan Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Müdürü Prof. Dr. Birol Özer, “Hepimizin tıp bayramını kutluyorum, doçent unvanını alan mesai arkadaşlarımız için bu gerçekten gurur verici bir durum, hekimlik adına ulaşabileceğimiz en kritik basamak, bu basamağı aşan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.
Etkinliklerin ikinci gününde Prof. Dr. Şule Akın tarafından “Bangladeş Hekimlik Uygulamaları” , üçüncü gününde Prof. Dr. Mehmet Reyhan ve Grup Kimene tarafından müzik dinletisi, dördüncü gününde Prof. Dr. Ömer Özütemiz tarafından “Kişisel Tıp Tarihi” söyleşisi, beşinci gününde ise Doç. Dr. Neşe Torun tarafından “Afrika Gezi Notları” isimli söyleşisi gerçekleşti.

Başkent’te Tıp Bayramı 5 gün süren etkinlikle kutlandı

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Aydınlar Eczanesi
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Bahçeşehir Eczanesi
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Can Eczanesi
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Dumlupınar Eczanesi
Seyhan
Ihlamur Eczanesi
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