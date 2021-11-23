YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkentte trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Başkentte trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

23.11.2021 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Ankara'da karşıdan karşıya geçmek istediği sırada, yoldan geçen otomobilin çarptığı yaya olay yerinde öldü.

Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesi Bahçeleriçi Mahallesi Turgut Özal 2 Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Volkan Ercan'a, Erkan Yegen'in kullandığı 34 ELF 559 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisi ile olay yerinde hayatını kaybeden Ercan'ın cansız bedeni Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, otomobil sürücüsü Yegen, Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin MYK toplantısı öncesinde konuştu:TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin MYK toplantısı öncesinde konuştu:

Ankara Namaz Vakitleri 23 Kasım Salı

İmsak
06:08
Sabah
07:35
Öğle
12:40
İkindi
15:12
Akşam
17:34
Yatsı
18:57

Ankara Nöbetçi Eczaneler23 Kasım Salı

Alper Yüce Eczanesi
Cankaya
Asya Eczanesi
Cankaya
Bülbül Eczanesi
Cankaya
Homurlu Eczanesi
Cankaya
Tutkun Eczanesi
Cankaya
Ülgen Eczanesi
Cankaya
Hilal Eczanesi
Akyurt
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İş kazasında kopan eli doktorların zamanla yarışıyla yerine dikildi

İş kazasında kopan eli doktorların zamanla yarışıyla yerine dikildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de yoğun bakımda tedavi altına alındı

Sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de yoğun bakımda tedavi altına alındı

Mersin'de ilk kez düzenlenen "Akdeniz Çocuk Festivali" başladı

Mersin'de ilk kez düzenlenen "Akdeniz Çocuk Festivali" başladı

Hatayspor - Antalyaspor maçının ardından

Hatayspor - Antalyaspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.