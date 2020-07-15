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Başkentte vatandaşlar "demokrasi nöbeti"ne başladı

ANKARA HABERLERİ  | 15.07.2020 23:11 | Son Güncelleme

Başkentte vatandaşlar "demokrasi nöbeti"ne başladı

Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında vatandaşlar sabaha kadar sürecek "Demokrasi nöbeti" tutmaya başladı.

Ankara Valiliği ve Altındağ Belediyesince 1. TBMM ve Kızılay Meydanı'nda düzenlenen etkinliklere, şehit aileleri de davet edildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programlarda, 15 Temmuz darbe girişimine karşı direnen emniyet güçleri ve vatandaşların görüntülerinin yer aldığı fotoğraf sergisi de açıldı.

Yiyecek ve içeceklerin dağıtıldığı etkinlik, sabaha kadar devam edecek.

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