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Basketbol: 20. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

BURSA HABERLERİ  | 18.09.2020 21:25 | Son Güncelleme

Bahçeşehir Koleji: 81 - Gaziantep Basketbol: 86

Medicana Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Gaziantep Basketbol, Bahçeşehir Koleji'ni 86-81 yendi.

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen turnuvanın, TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan üçüncü günün kapanış maçında, Bahçeşehir Koleji ile Gaziantep Basketbol takımları karşılaştı.

Karşılaşmaya 11-0'lık seriyle başlayan Gaziantep Basketbol, ilk çeyreği 22-19 önde bitirdi. Maça kötü başlasa da kalan dakikalarda kontrollü oyunlarla hücum eden Bahçeşehir Koleji beraberliği yakaladı ve soyunma odasına 35-35 eşitlikle gidildi.

Üçüncü çeyrekte zaman zaman farkı çift hanelere çıkaran Gaziantep Basketbol, final periyotuna 61-57 önde girdi.

Son çeyrekte de iyi performans sergileyen Gaziantep temsilcisi, maçtan 86-81 galip ayrıldı.

Turnuvanın son gününde, Beşiktaş-Bahçeşehir Koleji ve Gaziantep Basketbol-TOFAŞ karşılaşmaları oynanacak.

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