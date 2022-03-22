Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Yener Yılmaz, Göksun Öz, Çağlar Özkan
Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 10, Williams 8, Tuğçe Canıtez 16, Mc Bride 9, Iagupova 18, Sabally 4, Şerife Alperi Onar 9
Galatasaray: Sude Yılmaz 5, Plum 24, Krajisnik 11, Merve Aydın 9, Evans 5, Davis 8, Melis Gülcan 6
1. Periyot: 22-24
Devre: 40-43
3. Periyot: 57-53
MERSİN (AA) - Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'ı 74-68 yenen Fenerbahçe Safiport, adını yarı finale yazdırdı.
İki ekibin de karşılıklı sayılar bularak başladığı müsabakada Galatasaray, ABD'li skorer gardı Kelsey Christine Plum'un potaya 11 sayı bıraktığı ilk periyodu 24-22 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte de oyundaki ağırlığını koruyan sarı-kırmızılılar, devre arasına 43-40 üstünlükle girdi.
Fenerbahçe Safiport, üçüncü çeyrekte rakibinin top kayıplarını iyi değerlendirdi. Hem pota altında hem de üç sayılık atışlarda isabet bulan sarı-lacivertliler, periyotu 57-53 önde kapattı.
Son çeyrekte üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Safiport, karşılaşmadan 6 sayı farkla 74-68 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Safiport'ta Alina Iagupova 18, Tuğçe Canıtez 16 sayı kaydetti. Galatasaray'da Kelsey Christine Plum'un 24 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz