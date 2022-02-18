YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Basketbol: Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final

Basketbol: Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final

18.02.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko: 64 - Galatasaray Nef: 49 - Sarı-lacivertli ekip finale yükseldi

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Kerem Baki, Can Mavisu

Fenerbahçe Beko: Pierre 2, Booker 10, Ahmet Düverioğlu 7, Melih Mahmutoğlu 9, Henry 6, Şehmus Hazer 2, Guduric 20, Metecan Birsen 2, İsmet Akpınar, Floyd 6, Biberovic

Galatasaray Nef: Bost 1, Blackshear 12, Purcell 9, Rıdvan Öncel, Ege Arar 2, Okben Ulubay, Göksenin Köksal, Trimble 16, Ndour 7, Sadık Kabaca 2,

1. Periyot: 20-18

Devre: 36-31

3. Periyot: 48-37

5 faulle çıkan: 38.41 Ndour (Galatasaray Nef)

Basketbol erkeklerde Bitci Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef'i 64-49 yenerek, finale yükseldi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Ege Arar ve Blackhear ile 4 sayı bulup öne geçen Galatasaray Nef'e, Fenerbahçe Beko Ahmet Düverioğlu, Pierre ve Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla karşılık verdi ve 4. dakikayı 7-6 önde geçti. Özellikle iki takımın birbirine uyguladığı sert savunmalarla 24 saniyelerin son ana kullanıldığı çeyreği sarı-lacivertli ekip daha iyi kontrol etti ve periyotu da 20-18 önde kapattı.

İkinci çeyreğe daha baskılı başlayan Fenerbahçe Beko, Floyd ve Şehmus Hazer'in içeriyi zorlayarak bulduğu sayılarla 13. dakikada farkı 6'ya (24-18) çıkardı. Henry ve Booker ikilisinin devreye girmesiyle oyundaki kontrolü eline alan sarı-lacivertli ekip, 17. dakikayı 34-26 önde geçti. Galatasaray Nef, rakibinin bu baskısına boyalı alanı daha aktif kullanarak karşılık vermeye çalışsa da soyunma odasına Fenerbahçe Beko'nun 36-31 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyreğe Trimble'den 4 sayılık katkı alarak başlayan Galatasaray Nef, 23. dakikada farkı 1'e indirdi: 36-35. Sayı bulmakta sıkıntı yaşayan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksander Djordjevic sık sık değişikliklere giderek düğümü çözdü ve 26. dakikada Guduric'in dış isabetiyle rahat nefes aldı: 39-35. Bu dakikadan sonra Guduric'in ekstra oyunuyla ritim bulan sarı-lacivertli ekip, 28. dakikaya kadar atılan tüm sayıyı Sırp oyuncunun elinden bularak, skoru 46-37'ye getirdi. Taraftarların kötü tezahüratları ve patlayıcı madde kullanmasından dolayı hakem heyeti 29. dakikada oyunu durdurarak, iki takım taraftarlarının salonu boşaltmasını istedi. Hakemler ve basketbolcuların soyunma odasına gidip, taraftarların tribünleri boşaltmasının ardından maç tekrar başladı. Oyunun başlamasıyla tekrar Guduric ile skor bulan Fenerbahçe Beko, farkı çift hanelere çıkardı ve final periyotuna avantajlı girdi: 48-37

Son periyota daha kontrollü ve oyunun hakimi görüntüsüyle başlayan Fenerbahçe Beko, Ahmet Düverioğlu'nun serbest atışlarıyla ve Guduric'in skor üretmeye devam etmesiyle 33. dakikada farkı 15 sayıya (57-42) kadar çıkardı. Kalan dakikalarda Galatasaray Nef oyun disiplininden iyice kopunca Fenerbahçe Beko rakibine geri dönüş şansı tanımadı ve parkeden 64-49 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnegöl'de otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı; 6 yaralıİnegöl'de otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı; 6 yaralı
Kaymakam Uğuz'dan Kato Dağı'ndaki üs bölgesinde askerlere ziyaretKaymakam Uğuz'dan Kato Dağı'ndaki üs bölgesinde askerlere ziyaret
Sivasspor Kulübünden sosyal medya paylaşımlarına tepki:Sivasspor Kulübünden sosyal medya paylaşımlarına tepki:
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 18 Şubat Cuma

İmsak
06:23
Sabah
07:47
Öğle
13:23
İkindi
16:20
Akşam
18:49
Yatsı
20:08

Bursa Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Cuma

Yeni Orhan Eczanesi
Buyukorhan
Gemlik Körfez Eczanesi
Gemlik
Zeynep Özdemir Eczanesi
Gemlik
Çınarönü Eczanesi
Gursu
Derman Eczanesi
Harmancik
Ege Eczanesi
Inegol
Mustafa Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kepek sorunu ev yapımı karışım sayesinde tarihe karışıyor

Kepek sorunu ev yapımı karışım sayesinde tarihe karışıyor

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Bu melek bambaşka! Moda kalıplarını alt üst etti

Bu melek bambaşka! Moda kalıplarını alt üst etti

Erkeklerin cinsel hayatı tehlikede! Sorunun köküne inildi...

Erkeklerin cinsel hayatı tehlikede! Sorunun köküne inildi...

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.