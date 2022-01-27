Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

İSTANBUL (AA) - Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası L Grubu 4. maçında İngiltere temsilcisi London Lions'u 76-61 yendi.

Copper Box Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-13 önde geçen Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına da 38-24 önde gitti.

Karşılaşmanın 3. periyodunu 55-45 önde geçen Bahçeşehir Koleji karşılaşmayı da 76-61 kazandı.

Bahçeşehir Koleji grubundaki üçüncü galibiyetini aldı.



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