YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

12.10.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hapoel B-Cure Laser Hayfa: 63 - Gaziantep Basketbol: 79

Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

İSTANBUL (AA) - Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda mücadele eden Gaziantep Basketbol, B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İsrail'in Hapoel B-Cure Laser Hayfa takımını 79-63 yendi.

Hayfa kentinde oynanan ve ilk çeyreğini Gaziantep Basketbol'un 25-21 önde geçtiği maçın devre arasına 43-43 eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan ve son çeyreğe 61-55 üstün giren konuk takım, salondan 79-63 galip ayrıldı.

Sezona galibiyetle başlayan Gaziantep Basketbol'da John Egbunu 18, Leyton Hammonds 16 sayıyla oynadı.

Hapoel B-Cure Laser Hayfa - Gaziantep Basketbol

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
RFS, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladıRFS, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
Kayserisporlu Cardoso ve Mensah, Galatasaray karşısında üç puana inanıyorKayserisporlu Cardoso ve Mensah, Galatasaray karşısında üç puana inanıyor
Karabük'te 4. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi sona erdiKarabük'te 4. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi sona erdi
Anahtar Kelimeler:
Basketbol Gaziantep Basketbol

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Ekim Çarşamba

İmsak
05:41
Sabah
07:05
Öğle
12:56
İkindi
16:03
Akşam
18:37
Yatsı
19:56
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Mesleğini duyduğunda kızından utanıyordu! Şimdi menajeri oldu

Mesleğini duyduğunda kızından utanıyordu! Şimdi menajeri oldu

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.