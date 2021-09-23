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  4. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri

23.09.2021 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elitzur Holon: 59 - Hatayspor: 76

Salon: Ramla

Hakemler: Sinisa Prpa (Sırbistan), Maksim Zhitlukhin (Rusya), Maria Ignatiou (Kıbrıs Rum Kesimi)

Elitzur Holon: Adams 31, Bone 8, Pelc 3, Raber 10, Diawakana 2, Kabada 3, Sujic 2, Shabtai, Kahalon

Hatayspor: Büşra Akbaş 7, Brown 16, Bahar Çağlar Ökten 6, Wiley 27, Gorini 9, Gökçe Doğan 4, Ayşegül Günay 7, Büşra Akgün, Zubac, Elif Emirtekin

1. Periyot: 20-14

Devre: 26-37

3. Periyot: 42-53

İSTANBUL (AA) - FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri ilk maçında Hatayspor, deplasmanda İsrail'in Elitzur Holon takımını 76-59 mağlup etti.

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