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  4. Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.01.2020 00:01 | Son Güncelleme

Brose Bamberg: 86 - Gaziantep Basketbol: 81

Salon: Brose Arena

Hakemler: Nicolas Maestre (Fransa), Apostolos Kalpakas (İsveç), Marek Kukelcik (Slovakya)

Brose Bamberg: Olinde 7, Lee 13, Sengfelder 4, Marei 9, Kameron Taylor 15, Harris 4, McLean 10, Bryce Taylor 6, Atkins 10, Obasohan 8

Gaziantep Basketbol: Crawford 14, Rich 18, Orhan Haciyeva, İsmail Cem Ulusoy 6, Buva 12, Jelovac 13, Metehan Akyel 11, Can Uğur Öğüt, Vasiliauskas 7

1. Periyot: 15-21

Devre: 42-40

3. Periyot: 73-64

İSTANBUL (AA) - FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 10. hafta maçında Gaziantep Basketbol, Almanya temsilcisi Brose Bamberg'e 86-81 mağlup oldu.

Gaziantep Basketbol, grubundaki 8. yenilgisini aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Basketbol Brose Bamberg FIBA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Doğa Sigorta

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