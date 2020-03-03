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Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

ADANA HABERLERİ  | 03.03.2020 19:34 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Öznur Kablo: 73 - Bellona Kayseri Basketbol: 61 - Sarı-lacivertli takım, yarı finale yükseldi

Salon: Adana Atatürk

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ozan Gönen, Anıl Veziroğlu

Fenerbahçe Öznur Kablo: Williams 11, Ayşe Cora, Olcay Çakır Turgut 2, Sevgi Uzun 11, Merve Arı, Tuğçe Canıtez 14, Gray 17, Zandalasini 13, Esra Ural Topuz, Stokes 3, Gonzales 2

Bellona Kayseri Basketbol: Manolya Kurtulmuş 9, Davis 11, Beril Albayrak, Ayşegül Günay Aladağ 11, Gülse Uğur, Kübra İmren Siyahdemir 2, Ivankovic 4, Nazlı Bircan Gökdemir, Burke 24

1. Periyot: 25-9

Devre: 42-28

3. Periyot: 59-39

Beş faulle çıkan: 35.43 Kübra İmren Siyahdemir (Bellona Kayseri Basketbol)

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Bellona Kayseri Basketbol'u 73-61 yenerek yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Sarı-lacivertli takım, Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi maçının galibiyle 5 Mart Perşembe günü yarı finalde karşılaşacak.

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Adana Basketbol Bellona Kayseri Basketbol Fenerbahçe Öznur Kablo kadınlar Türkiye Kupası

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Seyhan
Gazipaşa Eczanesi
Seyhan
Haziran Eczanesi
Seyhan
Kelebek Eczanesi
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