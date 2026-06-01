SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol

Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 60 - A. Efes: 59

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, A. Efes’i 60-59 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 60 - A. Efes: 59

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız
Fenerbahçe Beko: Devon Hall 3, Tarık Biberovic 16, Bonzie Colson 3, Nicolo Melli 16, Khem Birch, Talen Horton Tucker 14, Mikael Jantunen 5, Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Brandon Boston Jr 3, Melih Mahmutoğlu
Başantrenör: Sarunas JasikeviciusKai Jones

Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 60 - A. Efes: 59 1

A. Efes: Shane Larkin 10, Nick Weiler-babb 2, Vincent Poirier 10, Ercan Osmani 9, PJ Dozier 17, Jordan Loyd 6, Erkan Yılmaz 2, Kai Jones 2, Şehmus Hazer 1, Rolands Smits
Başantrenör: Pablo Laso

  1. Periyot: 21-6 (A. Efes lehine)
    Devre: 34-21 (A. Efes lehine)
  2. Periyot: 51-36 (Fenerbahçe lehine)

Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 60 - A. Efes: 59 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım’da 3. golünü attıBarış Alper Yılmaz, A Milli Takım’da 3. golünü attı
Fenerbahçe'de Hakan Safi çıldırdı! "İki dünya yıldızı İstanbul'da"Fenerbahçe'de Hakan Safi çıldırdı! "İki dünya yıldızı İstanbul'da"
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes Basketbol Süper Ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli’deki facia 'geliyorum’ demiş

Denizli’deki facia 'geliyorum’ demiş

Yüzlerinde korku, yollara düştüler

Yüzlerinde korku, yollara düştüler

Osimhen'den gece açıklama gelmişti! Peşindeki takım orta çıktı: Teklif yapacaklar

Osimhen'den gece açıklama gelmişti! Peşindeki takım orta çıktı: Teklif yapacaklar

Son halini paylaştı! Görenler yorum yağdırdı

Son halini paylaştı! Görenler yorum yağdırdı

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Memur ve emekli zammı son tablo: Kulis bilgisi verdi 'Mesaj net'

Memur ve emekli zammı son tablo: Kulis bilgisi verdi 'Mesaj net'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.