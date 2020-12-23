Salon: TOFAŞ

Hakemler: Sinan İşgüder (Türkiye), Gentian Cici (Arnavutluk), Arturas Sukys (Litvanya)

Frutti Extra Bursaspor: Tevfik Akdamar 3, Munford 24, Peters 14, Can Maxim Mutaf 19, Kadji 7, Jones 6, Newman 9, Oğuz Savaş 20

Nanterre 92: Berhanemeskel 20, Bouquet 10, Conklin 10, Stone 16, Warren 17, Fortas, Fevrier 13, Kaba 6, Eyango

1. Periyot: 20-35

Devre: 45-54

3. Periyot: 72-72

Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu 10. hafta maçında Frutti Extra Bursaspor, Fransa temsilcisi Nanterre 92'yi 102-92 yendi.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Bursa temsilcisi, gruptaki ikinci galibiyetine imza attı.

Karşılaşmaya hızlı başlayıp Stone ve Berhanemeskel ile etkili olan Nanterre 92, 3 dakikada 12 sayı üretip sadece 2 sayıya izin verdi. Özellikle Bursaspor'un savunmadaki zaaflarını iyi kullanan konuk ekip, Conklin ve Warren'ın da devreye girmesiyle ilk çeyreği 35-20 üstün tamamladı.

İkinci periyoda daha iyi başlayan Frutti Extra Bursaspor, pota altından Oğuz Savaş'ın etkili oyunu ve dış atılarda da Peters'ın sayılarıyla farkı 13. dakikada 6'ya indirdi: 33-39. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçerken, soyunma odasına Nanterre 92'nin 54-45 üstünlüğüyle gidildi.