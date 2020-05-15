BASKİ Kepsut Atık Su Arıtma Tesisi Eylül ayında hizmete giriyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, BASKİ Kepsut Atık Su Arıtma Tesisi’nde incelemelerde bulundu. Sera görünümlü atık su tesisinin; az alan kaplaması, koku ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırması sayesinde diğer ilçelerde de kullanılabileceğini belirten Başkan Yılmaz, 11-12 yıldır tamamlanması beklenen tesisin eylül ayında bitirileceğini müjdeledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ekibi ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ve Kepsut Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttükleri çalışmaları inceledi. Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul’un da eşlik ettiği ziyaretlerde şehir içinde oluşturulacak prestij sokak projeleri ve Kepsut Atık Su Arıtma Tesisi’nin inşat çalışmaları incelendi. Kepsut’un coğrafi durumundan dolayı, ilçeye atık su arıtma tesisinin yapılması zorunlu hale gelmesi üzerine atık su arıtma inşaatına başladıklarını belirten Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, tesisin tamamlanması için 11-12 yıldır büyük bir çaba sarf ettiğini açıkladı. Klasik artıma tesisi yaptıklarında, tesisi 6 kilometre daha uzağa yapmak zorunda olduklarını belirten Cankul “Uzağa yapılması için 4-5 metre derinlikte deşarj boruları döşenmesi gerekiyor ancak bizim burada 2-3 metrede yer altı suyu çıkıyor. Bunu yapma imkanımız olmadığı için sera atık su artıma tesisine başladık. Yapım maliyeti ve işletme maliyeti olarak diğer klasik arıtmalara göre yüzde 50 daha ucuza mal oluyor” dedi.