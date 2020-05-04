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BASKİ’den Susurluk’a 52 milyonluk yatırım

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.05.2020 12:19 | Son Güncelleme

Çevre kirliliğinin önüne geçerek Balıkesirlilere temiz su ulaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren BASKİ, Susurluk’a 52 milyon liralık yatırım yaparak “Susurluk Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Artıma Tesisi” projesini hayata geçiriyor.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), şehrin dört bir yanında çevre sağlığı ve temizliği konusunda çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Çevre kirliliğinin önüne geçerek Balıkesirlilere temiz su ulaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren BASKİ, Susurluk’a 52 milyon liralık yatırım yaparak “Susurluk Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Artıma Tesisi” projesini hayata geçiriyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), şehrin dört bir yanında çevre sağlığı ve temizliği konusunda çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yıllardır deşarj yöntemiyle kanalizasyon atıklarının Susurluk Çayı’na bırakıldığı ilçede BASKİ, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve artan nüfusa daha kaliteli hizmet sunabilmek için 52 milyon değerindeki “Susurluk Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Artıma Tesisi” projesini hayata geçiriyor.

40 bin kişi kapasiteli atıksu tesisinde sona gelindi
İller Bankası Bursa Bölge Müdürlüğü ile işbirliği halinde yürütülen proje kapsamında; mevcut kanalizasyon sistemi yenilenip, 40 bin kişi kapasiteli atıksu arıtma tesisi inşa edilecek. Proje kapsamında 40 bin 500 metre kanalizasyon şebeke ve terfi hattı ile bin 800 adet parsel bağlantısı tamamlandı. Atıksuların, arıtma tesisine iletimini sağlayacak 2 adet paket terfi merkeziyle ve bir adet betonarme terfi merkezi ile parsel bağlantı çalışmalarının devam ettiği projede, günlük 5 bin 616 metreküp ve 40 bin kişi kapasiteli atık su artıma tesisinde ise sona gelindi.

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