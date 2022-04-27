YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Başlangıç ve bitiş noktası değişen 7. Uluslararası Edirne Maratonu'nun parkur ölçümü yapıldı

Başlangıç ve bitiş noktası değişen 7. Uluslararası Edirne Maratonu'nun parkur ölçümü yapıldı

27.04.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başlangıç ve bitiş noktası değişen 7. Uluslararası Edirne Maratonu'nun parkur ölçümü yapıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de başlangıç ve bitiş noktası değişen 7. Uluslararası Edirne Maratonu'nun parkur ölçümü gerçekleştirildi.

Başlangıç ve bitiş noktası, Karaağaç'taki Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak belirlenen ve 8 Mayıs'ta düzenlenecek 7. Uluslararası Edirne Maratonu'nun parkur ölçümü, Dünya Atletizm Birliğinin B sertifikalı ölçümcüleri tarafından yapıldı.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı ve maraton koordinatörü Önder Akdağ, AA muhabirine, maratonun başlangıç ve bitiş noktaları haricinde parkurda herhangi bir değişik bulunmadığını söyledi.

Yarı maratonun başlangıç ve bitiş noktasının, Güzel Sanatlar Fakültesinin bulunduğu tarihi tren garı olarak belirlendiğini belirten Akdağ, "Son haliyle parkurun ölçümü ve tescili gerçekleştiriliyor. Bununla ilgili de federasyonumuz tarafından yetkili personel görevlendirildi. Başlangıç noktasının işaretini koyarak ölçümü başlattık." dedi.

Akdağ, bu gece sona erecek kayıtların 2022 Edirne Yılı'na atıfta bulunmak üzere 1022 kişiyle sınırlı tutulduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne "müzeler şehri" olma yolundaEdirne "müzeler şehri" olma yolunda

Edirne Namaz Vakitleri 27 Nisan Çarşamba

İmsak
04:31
Sabah
06:09
Öğle
13:17
İkindi
17:06
Akşam
20:14
Yatsı
21:45
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Korkunç detay! Günlerdir aranıyordu, yol kenarında bulundu

Korkunç detay! Günlerdir aranıyordu, yol kenarında bulundu

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

İki kolunu kaybetti ama annesinden elini tutmasını istiyor

İki kolunu kaybetti ama annesinden elini tutmasını istiyor

Sakın bu hataya düşmeyin! Etkisi inanılmaz

Sakın bu hataya düşmeyin! Etkisi inanılmaz

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.