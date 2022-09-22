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Başpehlivan Ali Gürbüz, Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor'la sözleşme imzaladı

22.09.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başpehlivan Ali Gürbüz, Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor'la sözleşme imzaladı

Tarihi Kırkpınar ve Elmalı başta olmak üzere çok sayıda başpehlivanlığı bulunan Ali Gürbüz, Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübüne transfer oldu.

Korkuteli Belediyesi ile yollarını ayıran Gürbüz, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile belediyede düzenlenen törende 1 artı 1 yıllığına sözleşme imzaladı.

Genç, Ali Gürbüz'ün babası Recep Gürbüz'ün de Antalya'ya mal olmuş bir güreşçi olduğunu anımsattı. Döşemealtı halkının ata sporu ciddi önem verdiğini belirten Genç, "Döşemealtı'mızda 100'e yakın sporcumuzla ata sporumuzu yükseltmek için uğraşıyoruz. Altyapımızı güçlendiriyoruz. Şimdi de gençlerimizin ufkunu açacak, iyi bir örnek olacak Ali Gürbüz ile yollarımızı birleştirdik." diye konuştu.

Genç, Ali Gürbüz ile birlikte başpehlivanlıkta mücadele etmeye hak kazanan Ali İhsan Batmaz ile de sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Ali Gürbüz de altın kemerin ebedi sahibi olmak için bir hedef koyduklarını belirtti. Bundan sonra hem kendisini hem de Döşemealtı'nı en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceğini dile getiren Gürbüz, "Döşemealtı ile güzel başarılara imza atacağız inşallah." dedi.

Güreşçi Ali İhsan Batmaz da altın kemer için mücadele edeceklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Döşemealtı Ali Gürbüz Güreş

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